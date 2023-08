Salzwedel - Begonnen hat die Geschichte der Einrichtung Ende des 19. Jahrhunderts als Vereinsbibliothek. „Der örtliche Lehrerverein hatte den Anstoß zur Gründung einer öffentlich zugänglichen Bücherei gegeben. Der ganz genaue Zeitpunkt dazu steht nicht fest. Sicher ist, dass 1898 der Volksbildungsverein die Verantwortung übernahm“, erklärte Stadtarchivar Steffen Langusch. Einen festen Ort für die Bibliothek gab es zunächst nicht. Oft wurde der Platz gewechselt. Das änderte sich erst, als die Einrichtung Ende der 30er Jahre in die Verantwortung der Stadt überging. Ab 1941 konnte in der Probstei Lesestoff ausgeliehen werden.

Richtig Fahrt aufgenommen hat die Geschichte der Einrichtung mit dem Umzug in das städtische Rathaus. Anfang der 50er Jahre wurde der Bezug von Lebensmittelmarken eingestellt. Das dadurch frei werdende Zimmer 13 erwies sich als Glücksfall für die Einrichtung. Doch schon bald konnte der vorhandene Platz nicht mehr mit dem Lesehunger der Salzwedeler mithalten. Da ein Anbau an das historische Rathaus nicht infrage kam, teilte sich die Bibliothek in verschiedene Fachbereiche an unterschiedlichen Orten in der Stadt auf. Die Erwachsenen und Jugendlichen konnten nach wie vor im Rathaus im Bücherangebot stöbern. Für die jüngsten Leser gab es im damaligen Pionierhaus, dem heutigen Kunsthaus, einen eigenen Bereich. Viele Nutzer werden sich noch an den großen Raum unmittelbar an der großen Treppe erinnern.

Zentrale zog ins Gebäude Burgstraße 4

In der Burgstraße 4 war die Zentrale und ein weiterer Bereich für die Erwachsenen zu finden. Eine Besonderheit gab es hier mit der Möglichkeit der Ausleihe von Schallplatten. Besonders begehrt: Schallplatten mit Bands und Interpreten von jenseits der Mauer.

So manch ein Star aus dem Westen schaffte es zwar auf die DDR-Platten der Marke AMIGA, das Angebot im Handel war dennoch sehr überschaubar. Umso dankbarer wurde das Angebot der Salzwedeler Bibliothek zur Ausleihe angenommen.

Ein Blick in den Raum der Bibliothek im Salzwedeler Rathaus, wo es Literatur für Jugendliche und Erwachsene gab. Jörg Schulze

Im Januar 1993 konzentrierte die Einrichtung von Stadt und Altmarkkreis ihr Angebot vorübergehend auf den Standort in der Burgstraße. Aus gutem Grund: Der Umzug in die Freydanksche Villa Vor dem Neuperver Tor warf seine Schatten voraus.

Bereits am 8. Dezember 1992 beschloss der Kultur- und Bildungsausschuss einstimmig, die Projektierung der Bibliothek in dem Gebäude in Auftrag zu geben. Im Herbst 1994 begannen die Arbeiten, im Frühjahr 1996 war das Werk getan. Fortan verfügte Salzwedel über eines der schönsten Bibliotheksgebäude bundesweit. Kinder konnten und können hier erste Leseerfahrungen sammeln, der Bereich für Erwachsene lässt kaum Wünsche offen und das Dachgeschoss bietet Raum für verschiedenste Veranstaltungen.

Der runde Geburtstag muss natürlich gefeiert werden. Los geht es heute um 10 Uhr. Für alle, die tiefer in die Historie der Einrichtung eintauchen möchten, gibt es eine Ausstellung zur 125-jährigen Geschichte und einen Vortrag zur Geschichte von Stadtarchivar Steffen Langusch.

Druckwerkstatt und mehr für die Jüngeren

Für die jüngeren Besucher steht eine „Actionbound-Rally“ durch die Bibliotheksgeschichte auf dem Programm. Außerdem gibt es einen Blick hinter die Kulissen, die mobile Druckwerkstatt, eine Glitzer-Tattoo- und Ballontier-Station sowie ein Quiz und Basteleien. Zudem ist der Bücherbus vor Ort. Für das leibliche Wohl sorgt der Förderverein der Bibliothek. Das Ende ist für 15 Uhr vorgesehen.

Weitere Informationen zum Programm gibt es unter www.kultour-saw.debibliothek.