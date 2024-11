Modehändlerin Delia Weiland in ihrem Geschäft an der Burgstraße.

Salzwedel. - Wie können sich die Einzelhändler in einer Kleinstadt wie Salzwedel noch gegen die Konkurrenz im Internet behaupten, die mit dem chinesischen Billig-Anbieter Temu noch einmal gewachsen ist? Das bevorstehende Weihnachtsgeschäft ist für die Ladeninhaber und ihr Personal eine Herausforderung. Der November und Dezember sind in der Regel die beiden umsatzstärksten Monate des Jahres, wie die Industrie- und Handelskammer einschätzt. Doch was macht den Unterschied aus, sich gemütlich auf das Sofa zu fläzen und sich durch die Angebote zu klicken oder sich auf den Weg in die Innenstadt zu machen und die Läden abzuklappern?