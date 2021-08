Einstige Arendseer Wehrleiterwohnung wird künftig von Krisenstab genutzt

Die Einheitsgemeinde Arendsee hat 300.000 Euro in den Gerätehaus-Altbau des Luftkurortes investiert. Dort wo sich einst Schlaf- und Wohnzimmer befanden, kann nun im Ernstfall unter anderem der Krisenstab tagen.

Ortswehrleiter Robert Katke (links) begutachtete mit Bürgermeister Norman Klebe die neu ausgebauten Stabsräume im Obergeschoss des Geräthaus-Altbaus. Der Wehrchef wohnte dort einst. Beide nahmen unter anderem die neue Durchreiche zur künftigen Küche in Augenschein.

Arendsee - Sein ehemaliges Wohnzimmer ist der neue Stabsraum, im Schlafzimmer sollen sich Stadtwehrleiter und Gerätewart ein Büro teilen, im Arbeitszimmer die Jugendwehr etablieren: Arendsees Ortswehrleiter Robert Katke führte Bürgermeister Norman Klebe durch seine alte Wohnung im Obergeschoss des Feuerwehrgerätehaus-Altbaus.

Dort ist er schon vor vielen Jahren ausgezogen, nämlich als der Gerätehausneubau nebenan begann und Pläne für die Sanierung des Altbaus geschmiedet wurden. Von dem beim neuen Projekt vorgesehenen Geld blieb durch sparsames Wirtschaften ein Rest übrig. Und zwar insgesamt rund 300.000 Euro.

Mehr Platz für ehrenamtliche Feuerwehrleute

„Davon haben wir neben dem Anbau einer Fluchttreppe, dem Einbau von Sanitäranlagen und der kompletten Sanierung der oberen Räume auch die gesamte Elektrik erneuert“, informierte Robert Katke. Das Ergebnis kann sich in Form von hellen, sauber tapezierten und gut ausgeleuchteten Räumen sehen lassen. Neben den Büros der Krisenstabs- und Wehrleitung sowie dem Jugendwehrraum stehen auch ein Versammlungsraum und eine Küche mit Durchreiche zur Verfügung.

„Was noch fehlt, sind die Möbel, die in den nächsten Wochen geliefert werden“, kündigte Norman Klebe an. Was ebenfalls noch ausstehe, sei die Sanierung im Erdgeschoss. „Dafür reichte das Geld nicht mehr, das wird Bauabschnitt drei.“

Das Malern und Instandsetzen des Fußbodens in der Fahrzeughalle sei nicht das Hauptproblem. „Schwieriger wird das so genannte Trockenlegen des Fundaments, in dem die Feuchtigkeit sitzt“, erklärte er. Diese Arbeiten seien mit hohen Kosten verbunden.