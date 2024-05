Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Altmarkkreis/Lüchow-Dannenberg. - Thomas S. (Name von der Redaktion geändert) starb allein in seinem Haus an einem kalten Tag im März. Er wurde nur 55 Jahre alt. Monatelang hatten ihn die Nachbarn im dem kleinen wendländischen Dorf, wo er lebte, kaum noch gesehen. Sie alle wussten: Der ist wieder am Saufen.