Enrico Dannies hat einiges vor. Der 50-Jährige, der auf Volksfesten sein Bier ausschenkt, will eine Kneipe eröffnen. Dabei setzt er nicht nur auf regionales Bier.

Enrico Dannies will in Salzwedel eine Kneipe eröffnen

Gastronomie in der Altmark

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Salzwedel. - Enrico Dannies ist auf der Suche. An einem Schaufenster an der Breiten Straße in Salzwedel versucht der 50-Jährige, einen Blick ins Innere zu erhaschen.