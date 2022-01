Erfolgreicher Start ins Jahr für Salzwedeler Hebamme

Salzwedel (vs) - Für Hebamme Stefanie Fischer hat das neue Jahr beruflich besonders erfolgreich begonnen. Nachdem sie bei der Geburt des Weihnachtsbabys 2021 im Salzwedeler Krankenhaus dabei war und dem ersten Neugeborenen 2022 am Neujahrstag half, auf die Welt zu kommen, konnte sie auch die ersten Zwillinge des neuen Jahres begrüßen. Am 12. Januar erblickten Martha Christa und Heinrich Wilhelm das Licht der Welt.

Das Besondere an dem Zwillingspärchen sei das fast identisches Geburtsgewicht, teilt Ivonne Bolle, Sprecherin des Altmark-Klinikums, mit. Martha Christa war mit 2480 nur zehn Gramm schwerer als ihr Bruder Heinrich Wilhelm mit 2470 Gramm. Zuhause sind die Geschwister mit ihren Eltern Stephanie Schaper und René Gille in Kerkau. Der elfjährige Bruder Ben freute sich auf die Ankunft „der Nesthäkchen im Doppelpack“, hat die Kliniksprecherin erfahren.

Hebamme Stefanie Fischer mit ihrem ersten Zwillingspärchen in diesem Jahr. Foto: Altmark-Klinikum

„2021 wurden in den Salzwedeler Kreißsälen 420 Kinder bei 418 Geburten, darunter zweimal Zwillinge, geboren“, informiert Bolle. 208 Mädchen und 212 Jungen kamen im Krankenhaus der Hansestadt zur Welt. Das leichteste Kind, ein Frühgeborenes, habe 991 Gramm und das schwerste Baby 5105 Gramm gewogen.

17 Kinder mehr als 2020

Mit 418 Geburten lag die Geburtenzahl das neunte Jahr in Folge über 400. Und es wurden 17 Kinder mehr geboren als 2020.

Niklas und Sophia führen 2021 die Hitliste der beliebtesten Vornamen im Altmark-Klinikum Salzwedel an. Insgesamt kamen in den Krankenhäusern in Gardelegen und in Salzwedel 693 Babys zur Welt, 11 mehr als im Vorjahr.