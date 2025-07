Salzwedel/Roxförde. - Was genau heute in Roxförde ablaufen wird, ist bislang öffentlich noch nicht bekannt. Der AfD-Kreisvorsitzende Sebastian Koch kündigte vorgestern gegenüber der Volksstimme lediglich „eine Versammlung unter dem Motto „AfD und der Klimawandel“ an. Offiziell ist nach Auskunft der Pressestelle des Landesinnenministeriums und des Altmarkkreises ein Infostand mit einer „Sommeransprache – AfD und der Klimawandel“ für 12 bis 14 Uhr an der Alten Heerstraße in Roxförde angemeldet. Der Altmarkkreis teilte auf Anfrage mit, „dass nach jetzigem Kenntnisstand (...) kein Sommerfest stattfinden wird.“

