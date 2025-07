Landfleischerei Gut Wasserleben Kulinarische Überraschung im Harz: Wie der neue Brockenschinken schmeckt und was in ihm steckt

Fleischermeister Torsten Müller aus dem Nordharz-Ort Wasserleben plant für seine Kunden eine besondere Überraschung in der Weihnachtszeit. Was seinen neuen Brockenschinken so besonders macht und welche Rolle dabei die Familie des Brockenwirtes spielt.