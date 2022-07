Fast 1000 Strohballen brennen bei Wiepke im Altmarkkreis Salzwedel

Ein immenser Schaden ist bei bei einem Strohballenbrand bei Wiepke entstanden. Auch die historischen Windmühle war in Gefahr.

Bei Wiepke haben am Montag fasst 1000 Strohballen gebrannt. Schaden: etwa 30 000 Euro.

Wiepke (vs) - Plötzlich brennen fast 1000 Strohballen. So geschehen am Montagnachmittag bei Wiepke. Das Feuer war nicht weit entfernt von der historischen Windmühle.