Salzwedel. - Neben dem Landkreis Mansfeld-Südharz verpflichtet auch der Burgenlandkreis Asylbewerber zu Arbeiten in der Gemeinde. Es geht um Tätigkeiten für das Gemeinwohl. Im Landkreis Stendal will man das offensichtlich ebenfalls. Dort hatte der Kreistag beschlossen, dass der Landrat Arbeitsgelegenheiten für Migranten schaffen solle. Das Asylbewerbergesetz legt die Entlohnung dafür auf 80 Cent pro Stunde fest. Im Altmarkkreis sind bislang nur selten Asylsuchende mit Rechen und Schippe in Parks anzutreffen. Das könnte sich nun ändern.

