Ein Picknick mit den Kindern veranstaltet das AWO-Schülerfreizeitzentrum am 29. Juli beim Wandertag in Salzwedel. Symbolbild: dpa

Was Kinder und Jugendliche in den Salzwedeler Sozialeinrichtungen in den Sommerferien unternehmen können.

Salzwedel l Die Sommerferien laufen bereits auf Hochtouren. Nicht jedes Kind hat aber die Möglichkeit, mit den Eltern in den Urlaub zu fahren. Deshalb sorgen die Jugendeinrichtungen der Hansestadt mit ihrem Ferienprogramm für Abwechslung. Auch in der kommenden Woche haben die Kinder der Stadt wieder die Qual der Wahl, wie sie ihre Ferien verbringen möchten.

AWO-Schülerfreizeitzentrum

Im Zeichen der Literatur steht der 27. Juli im Schülerfreizeitzentrum neben der Comeniusschule. „An dem Tag können die Kinder ihre Lieblingsbücher mitbringen und wir werden daraus vorlesen und die Bücher den anderen Kindern vorstellen“, sagt Einrichtungsleiterin Heike Krieshammer. Einen Tag später, am 28. Juli, kommen die an Wissenschaft interessierten Kinder auf ihre Kosten. Denn an diesem Tag geht es um Experimente. Was genau, möchte die AWO-Chefin noch nicht vorab verraten.

Raus in die Natur geht es am 29. Juli, denn dann steht ein Wandertag auf der Agenda. „Wir machen mit den Kindern eine Radtour und werden an einer schönen Stelle picknicken“, so Heike Krieshammer. Kreativ und bunt wird der 30. Juli. Dann sollen Bilder mit einer Farbschleuder entstehen, ehe am 31. Juli eine Überraschung auf die Kinder wartet.

Die Öffnungszeiten sind vom 27. bis 31. Juli jeweils ab 10 Uhr. Wichtig sei, dass alle Kinder zuvor angemeldet werden. Heike Krieshammer und ihre Kollegin Bianca Wagner sind unter folgender Ruffnummer erreichbar: 03901/42 24 34.

Jugendtreff Sonnenstraße

„Die angemeldeten Kinder fahren in der 31. Kalenderwoche zur Musikwoche nach Arendsee“, sagt Mitarbeitrin Elke Bukowski. Alle Plätze sind bereits vergeben. Wer keinen Platz ergattern konnte, kann täglich von 14 bis 18 Uhr in den Jugendtreff kommen. „Die Kinder können Tierfiguren basteln, Filzen und Nähen“, so Elke Bukowski. Zudem stehen die Spielgeräte den Kindern im Mehrgenerationenhaus zur Benutzung frei. Elke Bukowski steht Eltern für Fragen und Anregungen zur Verfügung unter 03901/30 67 67.

Jugendkirche Salzwedel

Vom 27. bis zum 31. Juli wird es fünf Tagesangebote in der Jugendkirche geben, also Montag bis Freitag, immer nachmittags von 15 bis 18 Uhr, teilt Einrichtungsleiter Friedhelm Wende mit. So soll bei einer Bauaktion mit über 1500 großen LEGO-Steinen eine lebensgroße Stadt in der Gertrauden-Kapelle entstehen.

Eine Voranmeldung ist zwingend erforderlich, da die Plätze für gewöhnlich sehr begehrt sind. Zudem haben die Kinder in der Jugendkirche die Möglichkeit, gegen andere an der Spielkonsole Playstation anzutreten. „Das Ferienprogramm richtet sich an Jugendliche von 13 bis 17 Jahren, eine Kirchenzugehörigkeit spielt keine Rolle“, versichert Wende. Der Tagesbeitrag sind drei Euro. Anmeldungen nimmt Friedrich Wende entgegen: 03901/30 7 37 77.

Kunsthaus Salzwedel

Kreativität ist im Kunsthaus in Salzwedel gefragt. Dort können Kinder und Jugendliche kostenfrei ins Gebäude kommen und sich unter Anleitung an den alten Handpressen versuchen, die große Sammlung an Buchstaben, Zahlen und Motivstempeln nutzen, eigene Druckmotive schnitzen, mit Siebdruck Textilien bedrucken oder frei beim Malen, Zeichnen und Collagieren experimentieren. Sie können ihre Ideen auf Postkarten, T-Shirts, Beutel, Kalender und Poster bringen und über einen längeren Zeitraum eigene Projekte verfolgen.

Das Angebot dauert bis zum 31. Juli. Außer an den Wochenenden kann dort von 10 bis 16 Uhr gewerkelt werden. Beim ersten Besuch wird für die Kinder ein Einverständniserklärung der Eltern benötigt. Eine Anmeldung ist empfehlenswert: 03901/302 27 77.

Stadt- und Kreisbibliothek

In Salzwedels Bibliothek können die Kinder wieder am Lesesommer XXL teilnehmen. „Wer mit Ferienbeginn mindestens zwei Bücher aus einer öffentlichen Bibliothek liest, bewertet und auf die Fragen der Bibliotheksmitarbeiter richtig antwortet, erringt ein Teilnehmerzertifikat“, erklärt Thomas Pleye, Präsident des Landesverwaltungsamts: „In eurer Bibliothek vor Ort warten eine Menge tolle Bücher auf euch.“ Wer Fragen zum Lesesommer XXL hat und wie die Aktion genau funktioniert, erreicht das Team um Bianca Hochstein unter: 03901/834 40.