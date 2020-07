Lucie Buhmann aus Salzwedel ist Model für das Schülerferienticket der Nahverkehrsgesellschaft.

Salzwedel l Für eine junge Altmärkerin ist es nicht selbstverständlich, als Model von großen Plakatwänden zu lächeln. Für Lucie Buhmann ist dieser Traum Wirklichkeit geworden. Gemeinsam mit Isabel Hentschel aus Magdeburg; Jonathan Fütz aus Halle, Max Gnade aus Langenstein und Vanessa Bagirov aus Stendal wirbt die 18-jährige Salzwedelerin in diesem Jahr von 120 Großplakaten für das Schülerferienticket 2020. Eines dieser Plakate wurde gestern in der Uelzener Straße in Salzwedel angebracht.

Der Weg zum Model war dabei relativ kurz. „Den Entschluss zur Bewerbung habe ich spontan auf dem Sachsen-Anhalt-Tag im vergangenen Jahr in Quedlinburg gefasst“, erinnerte sich die Schülerin. Ihr Video muss gut angekommen sein. Wenige Wochen später fand sich eine Einladung im Postkasten. Mit zehn weiteren Kandidaten traf sich Lucie zunächst in lockerer Runde im Magdeburger Nemo-Bad. Im Januar schließlich wurde es ernst. Im Finale in der Landeshauptstadt galt es, Talent auf der Bühne zu beweisen sowie ein Interview zu bestreiten. Persönlichkeit, Ausstrahlung und Wissen waren gefragt. Am Ende gehörte die Altmärkerin zu den fünf Glücklichen.

Fahrten nach Berlin

Nach der Nominierung begann für die Models der Werbealltag. Dazu gehörten neben den Fotoshootings auch ein Besuch bei einem Radiosender. Ausschlaggebend für ihren Erfolg könnte gewesen sein, dass niemand sie überzeugen musste, für das Schülerferienticket zu werben. „Ich nutze es bereits seit fünf Jahren regelmäßig. Es ist für Schüler einfach eine tolle Sache“, versicherte Lucie. Ein besonderer Höhepunkt sind dabei für sie die Fahrten nach Berlin. Meist steht in der Bundeshauptstadt Shoppen auf dem Programm.

Bei Lucies Mitschülern kommt der Model-Job übrigens durchweg gut an. „Es ist schon etwas Besonderes, ein bekanntes Gesicht auf Plakaten zu sehen“, meinte Phillip Nguyen, der im vergangenen selbst als Model für das Ticket warb. Der Abiturient begleitete Lucie gestern zum Werbetermin. Das Schülerferienticket findet er übrigens schlicht cool. Am liebsten nutzt er es für Fahrten nach Magdeburg oder Leipzig.

Für 28 Euro können Schüler in den Sommerferien vom 16. Juli bis zum 26. August Nahverkehrszüge, Straßenbahnen und Busse in Sachsen-Anhalt und im Mitteldeutschen Verkehrsverbund (MDV) nutzen. Das Ticket gilt auch wieder für eine einmalige Fahrt nach Berlin. Das Schülerferienticket ist eine Initiative des Landes Sachsen-Anhalt gemeinsam mit den Verkehrsunternehmen und dem MDV, die von der landeseigenen Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt (NASA) betreut wird.

