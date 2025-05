Feuerleute warten auf den Einzug in neues Gerätehaus in Wieblitz

Salzwedel/vs. - Seit einem Jahr wird am Feuerwehrgebäude in Klein Wieblitz gebaut. „Nun stehen die Gebäudemauern, ist das Rolltor eingebaut, die Fenster eingesetzt und sind die Arbeiten im neuen Gerätehaus in vollem Gang“, informiert Stadtsprecher Andreas Köhler. Die Arbeiten für den Innenausbau näherten sich dem Ende. So seien im Sozialtrakt noch Restarbeiten zu erledigen. Der Maler sei derzeit dabei, die Feinarbeiten wie Tür- und Fensterrahmen abzuschließen, erklärt Köhler.