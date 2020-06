Die Drehleiter der Salzwedeler Feuerwehr kam in Mahlsdorf zum Einsatz. Foto: David Schröder

In Mahlsdorf geriet der Dachstuhl eines Wohnhauses in Brand. Jetzt gibt es Erkenntnisse zur Ursache des Feuers.

Mahlsdorf (ds) l Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten am Dienstagnachmittag (23. Juni) nach Mahlsdorf bei Salzwedel aus. Rauch quoll aus dem Dachstuhl eines Wohnhauses an der B71. Ein Mädchen hatte den Brand bemerkt und geistesgegenwärtig einen Nachbarn informiert, der die Feuerwehr alarmierte. Nun gibt es Erkenntnisse zur Brandursache, wie die Polizei am Mittwoch berichtet.

Nach Angaben aus dem Salzwedeler Revier verursachte ein technischer Defekt das Feuer. So kam es zu einem Kurzschluss an einem Kabel, der auf dem Dach angebrachten Solaranlage, berichten die Beamten. Kriminaltechniker hatten den Brandort am Mittwochmorgen untersucht.

Zwei Anwohner wurden am Brandtag medizinisch versorgt. Sie hätten über Schmerzen in der Brust durch das Einatmen des Rauchs geklagt, heißt es. Den Gesamtschaden am Gebäude beziffert die Polizei mit rund 40.000 Euro.