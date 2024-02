Die Rote Liste für Fischarten ist aktualisiert worden. Der Zustand der Bestände in den Gewässern hat sich auch in der Altmark verschlechtert.

Fischbestände in Gewässern der Altmark bedroht

Salzwedel. - In den Gewässern der Region rund um Salzwedel gab es in den vergangenen Jahren ein weitgehend unbemerktes Sterben. Die niedrigen Wasserstände in den Trockenphasen der Sommer haben zu einem Rückgang der Fischbestände geführt.