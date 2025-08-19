Das Mittagessen bei Dehning im Kaufland könnte bald passé sein. Die sieben Mitarbeiterinnen in Salzwedel bangen um ihren Job.

Fleisch nicht mehr so gefragt: Nächste Pleite droht in Salzwedel

Von der Schließung bedroht: die Dehning-Filiale im Kaufland Salzwedel.

Salzwedel. - Von der deftigen Sauerkrautpfanne bis zu den Reibekuchen mit Apfelmus reichen die Hausmachergerichte an Dehnings „heißer Theke“. Diese sind bei vielen Salzwedelern ebenso beliebt wie die Fleisch- und Wurstwaren, die der „Heideschlachter“ mit Hauptsitz im niedersächsischen Schneverdingen im Kaufland-Gebäude anbietet. Doch damit könnte es schon bald vorbei sein.