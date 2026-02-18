In den Laden neben der Bäckerei Steinecke im Salzwedeler Kaufland zieht bald der „Altmärker“ ein. Das geplante Sortiment umfasst eine echte Überraschung.

Ladentheke der „Altmärker Fleisch- und Wurstwaren" in Havelberg: Demnächst eröffnet der „Altmärker“ auch im Kaufland in Salzwedel.

Salzwedel. - Seit dem 18. Februar ist die Sache unter Dach und Fach: Jörg Viehmann, Geschäftsführer der Altmärker Fleisch- und Wurstwaren GmbH, hat mit Kaufland den Mietvertrag für das Ladengeschäft neben Steinecke im Salzwedeler Kaufland-Gebäude unterschrieben. Dort soll in Kürze eine Filiale nach dem Vorbild des Altmärker-Geschäfts an der Breiten Straße in Stendal eröffnen. Das geplante Sortiment beinhaltet Unerwartetes.