In den Laden neben der Bäckerei Steinecke im Salzwedeler Kaufland zieht bald der „Altmärker“ ein. Das geplante Sortiment umfasst eine echte Überraschung.

Von Beate Achilles Aktualisiert: 18.02.2026, 15:06
Ladentheke der „Altmärker Fleisch- und Wurstwaren" in Havelberg: Demnächst eröffnet der „Altmärker“ auch im Kaufland in Salzwedel. Foto: Max Tietze

Salzwedel. - Seit dem 18. Februar ist die Sache unter Dach und Fach: Jörg Viehmann, Geschäftsführer der Altmärker Fleisch- und Wurstwaren GmbH, hat mit Kaufland den Mietvertrag für das Ladengeschäft neben Steinecke im Salzwedeler Kaufland-Gebäude unterschrieben. Dort soll in Kürze eine Filiale nach dem Vorbild des Altmärker-Geschäfts an der Breiten Straße in Stendal eröffnen. Das geplante Sortiment beinhaltet Unerwartetes.