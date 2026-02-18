In Halberstadts Dom finden sich einzigartige Schätze. Einer davon ist zum Start der Fastenzeit nach 60 Jahren erstmals aus dem Depot geholt worden. Auch dieser Schatz hat mit dem Fasten mit dem Augen zu tun, zu dem bis Gründonnerstag eingeladen wird.

Die Textilrestauratorinnen des Domschatzes in Halberstadt, Andrea Knüpfer (rechts) und Christine Chassay, rollen nach der Präsentation das überdimensionale Fastentuch aus dem 13. Jahrhundert zusammen.

Halberstadt. - Verdeckt und dennoch nicht ganz dem Blick entzogen – so muss man sich vorstellen, was die Menschen in Halberstadts Dom im 14. Jahrhundert erlebten, wenn die Fastenzeit begann. Denn dann hing ein Tuch vor dem Altarraum, das für den Aschermittwoch 2026 nach mehr als 60 Jahren erstmals wieder öffentlich zu sehen war.