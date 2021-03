Das Werner-Seelenbinder-Stadion kann voraussichtlich noch in diesem Jahr saniert werden.Foto: Martin Höfig

SPD-Bundestagsabgeordneter Eberhard Brecht kündigte Fördergeld für Salzwedels Werner-Seelenbinder-Stadion an.

Salzwedel l Die gute Nachricht für die Hansestadt überbrachte am 3. März ein Quedlinburger. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Eberhard Brecht aus der Weltkulturerbestadt verkündete via Pressemitteilung großartige Neuigkeiten für Salzwedel. „Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags hat heute die Förderung der Sanierung des Werner-Seelenbinder-Stadions in Salzwedel mit bis zu 1,993 Millionen Euro beschlossen. Damit trägt der Bund bis zu 90 Prozent der geschätzten Gesamtkosten von 2,215 Millionen Euro“, informiert Brecht, der für den Wahlkreis Altmark zuständig ist.



„Wenn das tatsächlich so ist, bin ich überglücklich“, erklärte Bürgermeisterin Sabine Blümel auf Anfrage. Seit Jahren versucht die Stadt, Fördergeld für das Stadion zu bekommen. Nun hat es augenscheinlich geklappt. „Ich freue mich sehr, dass ich diesen Zuschuss für Salzwedel erfolgreich an Land ziehen konnte“, betont Brecht in seiner Mitteilung.



Gerade in Zeiten, in denen Kommunen mit sinkenden Gewerbesteuereinnahmen und anderen Einnahmeausfällen aufgrund der Corona-Pandemie zu kämpfen hätten, sei es wichtig, die Wirtschaft auch mit öffentlichen Investitionen zu unterstützen und vor allem Kommunen bei ihren Sanierungsvorhaben nicht alleine zu lassen.



Kunstrasen und Sanierungen geplant

Insgesamt sollen 800 Millionen Euro für das Förderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ zur Verfügung gestellt werden, teilt Brecht weiter mit. Über dieses Programm versucht die Stadt auch, Fördergeld für das Salzwedeler Freibad, die Schwimmhalle, das Waldbad Liesten und das Mehrgenerationenhaus zu bekommen. Für das Seelenbinder-Stadion und das Liestener Bad sind schon seit 2018 regelmäßig Anträge auf eine Bundesförderung eingereicht.



Die Bürgermeisterin zeigte sich gestern schon einmal hocherfreut, dass es nun erstmals geklappt hat. Die Eigenmittel in Höhe von gut 215.000 Euro sind bereits im Haushalt für 2021 eingestellt. Nun können die konkreten Planungen für die Frischekur der Sportstätte starten. Wenn klar ist, wann das Fördergeld ausgezahlt wird, kann die Stadtverwaltung die entsprechenden Leistungen ausschreiben. Geplant sind unter anderem das Verlegen eines Kunstrasenplatzes, einer Beregnungsanlage sowie weitere Sanierungsarbeiten.