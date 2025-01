Kreisvolkshochschule des Altmarkkreises Salzwedel zeigt historische Fotos zum Verhalten von nicht-jüdischen Bürgern in der Nazizeit.

Archivfoto: US Holocaust Memorial Museum

Jüdische Männer und Frauen mussten in Wien zur Nazizeit den Bürgersteig schrubben. Wiener Bürger schauten zu.

Salzwedel - Der Holocaust wäre ohne die Beteiligung unzähliger Menschen nicht denkbar gewesen. Was führte dazu, dass einige sich aktiv und engagiert an der Verfolgung und Ermordung von Jüdinnen und Juden beteiligten? Warum schwiegen so viele und ließen die Verbrechen geschehen? Und weshalb standen nur wenige den Opfern bei? Darauf versucht die Ausstellung „Einige waren Nachbarn: Täterschaft, Mitläufertum und Widerstand“ Antworten zu geben.