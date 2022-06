Freie Plätze im integrativen Hort Sankt Martin in Salzwedel

Der integrative Hort Sankt Martin in Salzwedel hat noch Kapazitäten frei für Kinder mit und ohne Behinderung und lädt zum Blick hinter die Kulissen.

Kinder essen gemeinsam im integrativen Hort "Sankt Martin" in Salzwedel. Dort können Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam Zeit verbringen.

Salzwedel - Es ist früher Nachmittag, und die Kinder des Horts Sankt Martin essen gemeinsam. Ein ganz normaler Tag, so wie man es in einem Hort erwartet. Doch eine Sache fällt auf: Die Kinder passen locker an einen Tisch. „Wir haben noch viele Kapazitäten“, sagt Hortleiterin Catharina Franz.