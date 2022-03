Freies WLAN für Salzwedeler Freibad gefordert

Salzwedel - Noch immer sind die Spuren an der Holztür zum Imbiss im Freibad zu sehen. Bisher Unbekannte haben erneut versucht, in den Kiosk im Salzwedeler Freibad zu gelangen. Es war nicht das erste Mal. Ziel waren immer der Kassenbereich und der Imbiss. Nun hat der Imbissbetreiber reagiert und will zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Doch was sagt die Stadtverwaltung?