Der neue Kraftstoff HVO darf seit Mai verkauft werden. Tankstellen in der Region bereiten sich auf das Angebot vor. Was dahinter steckt und was Autofahrer beachten sollten.

An einigen Tankstellen in Stendal wird der neue HVO-Kraftstoff schon angezeigt.

Salzwedel/Stendal - Aufmerksamen Autofahrern ist es vielleicht schon aufgefallen. An manchen Zapfsäulen ist eine neue Sorte Kraftstoff aufgetaucht. Neben Diesel und Super in den verschiedensten Variationen findet sich nun auch die Abkürzung HVO. Hinter den drei Buchstaben verbirgt sich ein neuer Biokraftstoff, der seit Mai in Deutschland zum Verkauf zugelassen ist. Noch ist er in Salzwedel nicht verfügbar. Im Nachbarlandkreis Stendal bereiten sich hingegen einige Tankstellen bereits auf den Verkauf des Kraftstoffes aus „Frittenfett“ vor.