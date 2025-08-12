weather heiter
Im Altmarkkreis ist mehr als jedes siebente Tier von dem gefährlichen Parasiten befallen, warnt der Leiter des Veterinäramtes im Podcast des Altmarkkreises. Auch Hund und Katze können sich anstecken.

Von Beate Achilles 12.08.2025, 06:00
Ein Fuchs steht auf einer Wiese. Nicht nur diese Art kann den gefährlichen Fuchsbandwurm übertragen, sondern auch beispielsweise Hunde.
Ein Fuchs steht auf einer Wiese. Nicht nur diese Art kann den gefährlichen Fuchsbandwurm übertragen, sondern auch beispielsweise Hunde. Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa

Altmarkkreis. - Wenn er heute mit Leuten über den Fuchsbandwurm spreche, sei dieser gar nicht mehr so präsent, berichtet Ramón Rulff, Amtsleiter Verbraucherschutz und Gesundheit beim Altmarkkreis, in der jüngsten Folge des Podcasts „A-Ton“ der Kreisverwaltung. Zu Unrecht, denn der Parasit sei in der heimischen Natur durchaus vorhanden.