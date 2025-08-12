Im Altmarkkreis ist mehr als jedes siebente Tier von dem gefährlichen Parasiten befallen, warnt der Leiter des Veterinäramtes im Podcast des Altmarkkreises. Auch Hund und Katze können sich anstecken.

Fuchsbandwurm: Im Altmarkkreis gar nicht so selten

Ein Fuchs steht auf einer Wiese. Nicht nur diese Art kann den gefährlichen Fuchsbandwurm übertragen, sondern auch beispielsweise Hunde.

Altmarkkreis. - Wenn er heute mit Leuten über den Fuchsbandwurm spreche, sei dieser gar nicht mehr so präsent, berichtet Ramón Rulff, Amtsleiter Verbraucherschutz und Gesundheit beim Altmarkkreis, in der jüngsten Folge des Podcasts „A-Ton“ der Kreisverwaltung. Zu Unrecht, denn der Parasit sei in der heimischen Natur durchaus vorhanden.