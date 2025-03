Die Garagenkomplexe in Salzwedel sind auch nach 50 Jahren noch gefragt. Allerdings ist nicht jede Garage zu haben.

Garagenkomplexe in Salzwedel

Teile der Gebäude des Garagenkomplexes sind in keinem guten baulichen Zustand.

Salzwedel. - Erneut ist unweit des Garagenkomplexes an der Gartenstraße Müll verkippt worden. In einem Graben, der dort fließt, wurde jede Menge Unrat abgelagert. Er ist inzwischen nach Hinweisen von Bürgern entfernt worden. Trotzdem ärgert sich ein Salzwedeler, der dort seit kurzem seine Garage hat, am Lesertelefon darüber, dass gerade dort immer wieder Müllsünder ihren Dreck hinschmeißen.