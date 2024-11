Apel-Optik präsentiert für kurze Zeit in der Salzwedeler Burgstraße eine High-Tech-Sehhilfe, die Fotos macht, filmt, Musik abspielt und telefonieren ermöglicht.

Nancy Bönsch und Steffen Reinke von Apel-Optik stehen am 28. November 2024 vor ihrem Popup-Store in der Salzwedeler Burgstraße, wo sie smarte Brillen von Ray Ban präsentieren.

Salzwedel. - Eine Brille, mit der man fotografieren, telefonieren und Musik hören kann? Die Meta-Brille aus dem Hause Ray Ban macht genau das möglich. Diese lässt sich bis zum 3. Dezember bestaunen in einem sogenannten „Popup-Store“ – einem kurz „aufpoppenden“ Ladengeschäft also – in der Salzwedeler Burgstraße 27.