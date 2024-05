Passanten beschweren sich über Möbel und Zaun auf dem Gehweg der Breiten Straße in Salzwedel. Bürgermeister Olaf Meining sieht in Außengastronomie eine Belebung der Innenstadt.

Einige stören sich an dem Sitzbereich vor dem Lokal By Efe in Salzwedel.

Salzwedel. - Seit das Wetter warm ist, bieten viele Cafés und Restaurants ihren Gästen die Möglichkeit, draußen zu sitzen. So auch die Inhaber des Imbisses „By Efe“ in Salzwedel. Ihr Haus steht an der Ecke Breite Straße/Mittelstraße. Zum Schutz gegen den Auto- und Radverkehr haben sie kleine Zäune aufgestellt und so vor dem Lokal einen Sitzbereich mit Tischen und Stühlen geschaffen.