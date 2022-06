Georgisch, indisch, arabisch: So multikulti is(s)t Salzwedel

Sunil Singh kocht indische Küche im Restaurant „Bollywood Dinner“ in Salzwedel.

Salzwedel - Wer durch den roten Vorhang geht, riecht orientalische Gewürze. An der Decke hängen kleine bunte Schirme. Die Wände zieren Motive einer anderen Kultur. Im Hintergrund läuft indische Popmusik. „Guten Tag, kommen Sie rein“, sagt Satpal Singh. Er ist Inhaber des Bollywood Dinner in Salzwedel, einem indischen Restaurant mit traditioneller Küche. Und damit ist er längst die der einzige. In der alten Hansestadt gibt es längst nicht nur Baumkuchen.