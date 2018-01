Der Altmarkkreis Salzwedel und der Landkreis Stendal brauchen neue Schöffen. 160 Personen werden gesucht.

Salzwedel l Für die neue Amtsperiode, die am 1. Januar 2019 beginnt, werden ehrenamtliche Richter als Jugendschöffen beziehungsweise Hilfsschöffen an den Amtsgerichten Salzwedel und Gardelegen sowie am Landgericht Stendal gesucht. Sie werden fünf Jahre in dem Ehrenamt tätig sein.

Die Mitwirkung befähigter Nichtjuristen an der Rechtsprechung ist gesetzlich gewollt und vorgegeben, informiert Kreissprecherin Amanda Hasenfusz. Die Lebens- und Berufserfahrung der ehrenamtlichen Richter, ihr Gemeinsinn und ihre Teilnahme an der Bewertung der vorliegenden Sachlagen tragen dazu bei, dass auch in der Rechtsprechung die Ausübung der Staatsgewalt „im Namen des Volkes“ erfolgt, erklärt sie weiter.

Deutsche Staatsbürgeschaft ein Muss

Interessenten müssen die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, zwischen 25 und 69 Jahre alt, dürfen nicht aufgrund eines Strafverfahrens selbst belastet sein und sollten mindestens seit einem Jahr im Altmarkkreis Salzwedel wohnen. Sie können sich für eine Kandidatur vorschlagen lassen oder selbst vorschlagen.

Insgesamt werden etwa 160 Personen, das sind 80 Frauen und ebenso viele Männer, für die Vorschlagsliste gesucht, aus der dann durch einen Ausschuss beim Gericht insgesamt 80 Jugendschöffen gewählt werden.

Es sei also dringend erforderlich, dass sich eine große Anzahl von Interessenten zur Verfügung stellt. Bis zum 1. Juni dieses Jahres müssen die Vorschlagslisten aufgestellt sein.

Der Einsatz der gewählten Jugendschöffen sei überschaubar. Etwa vier Mal im Jahr kommen sie zum Einsatz. Sie bekommen den Verdienstausfall zuzüglich der Unkosten vom Gericht erstattet.

Anmeldung

Wer Interesse an diesem Ehrenamt hat und auf dem Gebiet der Jugendgerichtsbarkeit mitwirken möchte, kann sich ab sofort unter Angabe seiner Adresse beim Jugendamt des Altmarkkreises Salzwedel bewerben: persönlich oder telefonisch unter 03901/84 04 56, Fax: 03901/84 06 22, schriftlich beim Altmarkkreis Salzwedel, Jugendamt, Karl-Marx-Straße 32, 29410 Salzwedel, per E-Mail unter Daniela.Wittig@Altmarkkreis-Salzwedel.de

Das Bewerbungsformular ist online auf www.altmarkkreis-salzwedel.de/Presseservice hinterlegt. Letzter Meldetermin ist der 30. April.

Mehr Informationen gibt es auf www.schoeffenwahl.de.