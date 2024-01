Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stendal/Klötze. - Wie sind die letzten Minuten im Leben von Kezhia H. verlaufen, bevor sie am 4. März 2023 von Tino B. mit mehr als 30 Messerstichen getötet wurde? Ist es tatsächlich so gewesen, wie der Angeklagte in einer Stellungnahme vor Gericht behauptet hat? Demnach habe ihn die junge Frau vor der Tat mit einem Obstmesser bedroht. Die Staatsanwaltschaft und die Nebenklage zweifeln die Glaubwürdigkeit des Täters an. Denn dabei geht es um das Strafmaß, das den Mann erwartet. War es Totschlag im Affekt nach einer Auseinandersetzung oder heimtückischer Mord?