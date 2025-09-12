Zerbst - Sie sind steinerne Zeugen der Geschichte und zugleich wunderbare Motive: die Feldsteinkirchen im Fläming. Der Berliner Architekturfotograf Swen Bernitz hat einige von ihnen mit der Kamera eingefangen. Eine Auswahl ist jetzt im Museum der Stadt Zerbst zu sehen.

In der lichtdurchfluteten Tonne hängen die Bilder, in denen Swen Bernitz die einzelnen Kirchen als Gesamtbauwerk porträtiert. Neben ihrer historischen Schönheit dokumentiert er die baulichen Veränderungen über die Jahrhunderte hinweg. Die Perspektiven sind unterschiedlich, die Wirkung immer eindrucksvoll, und das nicht zuletzt durch die bewusste Abbildung in Schwarz-Weiß. „Dadurch sind die Strukturen der Steine und Fugen viel plastischer“, begründet Swen Bernitz.

Vernissage findet am Tag des offenen Denkmals statt

Stets im Scheinwerfer der Sonne hat er die größtenteils aus dem Mittelalter stammenden Kirchen fotografiert. So bildet der strahlend blaue Himmel bei der Umwandlung in Schwarz-Weiß einen deutlichen Kontrast zu den Gotteshäusern, lässt sie hervortreten und rückt die historische Baukunst in den Mittelpunkt.

Auf dem Wandel von Architektur und der Veränderung der gebauten Umwelt liegt der Fokus von Swen Bernitz, der nach dem BWL-Studium als Banker und Unternehmensberater tätig war. Als Fotograf ist er Autodidakt, und zwar ein erfolgreicher. Mehrere Auszeichnungen und Preise hat er bereits erhalten, seine Arbeiten schon in Italien, Südkorea oder auch den USA gezeigt. Nun präsentiert er Feldsteinkirchen des Flämings im Museum am Weinberg - darunter ebenfalls die Lindauer Stadtkirche.

Bis zum 2. November wird die Ausstellung gezeigt. Vernissage ist am 14. September - am Tag des offenen Denkmals, Beginn um 15 Uhr. Für den musikalischen Auftakt sorgt die Zerbster Band Tom & Teachers, die im großen Lichthof des Museums spielen wird. Bei Kaffee und Kuchen können die Besucher im Anschluss in entspannter Atmosphäre in die Fotografien von Swen Benkwitz eintauchen.

Geöffnet ist die Ausstellung „Feldsteinkirchen im Fläming“ donnerstags bis sonntags jeweils von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt beträgt 4 Euro, ermäßigt 3 Euro.