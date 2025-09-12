Weniger Kinder, leere Kitas – Wernigerode steht vor einem Umbruch in der Betreuung. Während die Harz-Stadt über Schließungen nachdenkt, kommt ein überraschender Vorschlag auf den Tisch.

Kinderbetreuung in Wernigerode: Drohende Kita-Schließungen in Dörfern und eine 24-Stunden-Idee

Wernigerode. - Vom Geburtenrückgang bleibt Wernigerode nicht verschont. Die Auslastung der Kindertagesstätten in der Harz-Stadt sinkt: Lag sie 2024 noch bei gut 80 Prozent, sind es 2025 nur noch 76 Prozent. Der Rückgang betrifft nicht nur städtische Kitas und Krippen, sondern laut Sozialdezernent Rüdiger Dorff auch solche in freier Trägerschaft.