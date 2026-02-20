Das Team der Beleghebammen hat seinen Vertrag mit dem Altmark-Klinikum Salzwedel zum 30. Juni vorsorglich gekündigt. Was dahinter steckt und wie es weitergeht.

Hebammen im Altmarkklinikum kündigen, wollen aber weitermachen

Hebammen, Arzt und eine werdende Mutter im Kreißsaal.

Salzwedel. - Die personelle Situation beim „Hebammenteam in der Mitte“ Salzwedel sei angespannt, teilt die Pressesprecherin des Altmark-Klinikums, Franka Petzke, auf Anfrage mit. Bislang unbestätigten Gerüchten zufolge sollen mehrere Beleghebammen gekündigt haben.