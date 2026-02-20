weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Längere Öffnungszeiten an Samstagen: Diskussion um Wertstoffhöfe: Stadt Magdeburg bezieht Position

Längere Öffnungszeiten gegen lange Wartezeiten auf der Deponie und den Wertstoffhöfen? Die Stadt Magdeburg hat nun auf die Idee reagiert. Das Ergebnis.

Von Sabine Lindenau 20.02.2026, 06:30
Blick auf den Wertstoffhof am Silberbergweg in Magdeburg. Um die Öffnungszeiten gibt es Diskussionen.
Blick auf den Wertstoffhof am Silberbergweg in Magdeburg. Um die Öffnungszeiten gibt es Diskussionen. Foto: Stefan Harter

Magdeburg. - Der Frühling ist die Hauptsaison für den Grünschnitt. Und damit wird es auch auf Magdeburgs Deponie und auf den Wertstoffhöfen wieder voller. Vor allem samstags. Darum wollte die CDU/FDP-Fraktion die Öffnungszeiten, die erst vor ein paar Wochen verkürzt wurden, an Samstagen um eine Stunde verlängern. Die Stadtverwaltung hat nun auf den Vorstoß reagiert.