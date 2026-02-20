Längere Öffnungszeiten an Samstagen Diskussion um Wertstoffhöfe: Stadt Magdeburg bezieht Position
Längere Öffnungszeiten gegen lange Wartezeiten auf der Deponie und den Wertstoffhöfen? Die Stadt Magdeburg hat nun auf die Idee reagiert. Das Ergebnis.
20.02.2026, 06:30
Magdeburg. - Der Frühling ist die Hauptsaison für den Grünschnitt. Und damit wird es auch auf Magdeburgs Deponie und auf den Wertstoffhöfen wieder voller. Vor allem samstags. Darum wollte die CDU/FDP-Fraktion die Öffnungszeiten, die erst vor ein paar Wochen verkürzt wurden, an Samstagen um eine Stunde verlängern. Die Stadtverwaltung hat nun auf den Vorstoß reagiert.