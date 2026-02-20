In Baden-Württemberg testet Kaufland mit einem Klinikunternehmen eine Telemedizin-Praxis direkt im Markt. In Genthin verfolgt man das Projekt mit Interesse – denn in Zeiten des Ärztemangels könnten solche Modelle neue Impulse liefern.

Telemedizin im Supermarkt: Was Genthin von Kauflands Pilotprojekt lernen will

Der Arzt auf dem Bildschirm: So ähnlich sieht es aus, was Kaufland mit einem Klinikunternehmen in Baden-Württemberg testet.

Genthin - In Genthin wird weiter darum gerungen, wie die medizinische Versorgung zukunftssicher gestaltet werden kann. Dabei bekommt auch die Telemedizin mehr Bedeutung. Ein Beispiel, das derzeit bundesweit Aufmerksamkeit erregt, kommt aus Baden-Württemberg: Dort testet der Einzelhändler Kaufland Telemedizin direkt in der Filiale.