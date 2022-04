Hochzeitstag leicht zu merken Heiraten am 2.2.22? Was bei Hochzeiten im Winter beachtet werden sollte

Diese Daten sind leicht zu merken. Einige Paare in der Altmark wollen sich am 2.2.2022 und am 22.2.2022 das Ja-Wort geben. Worauf bei einer Winterhochzeit geachtet werden sollte, dazu gibt Hochzeitsplanerin Anne-Katrin Blanck aus Oebisfelde wertvolle Tipps - sogar mit Sparpotenzial.