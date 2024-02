Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Salzwedel - Mit dem Frühling beginnt die Zeit, in der sich Paare das Ja-Wort geben wollen. In den Wintermonaten herrscht eher Ruhe im Standesamt. Auch der Valentinstag war dieses Jahr in Salzwedel kein Grund, um zu heiraten. Der 22.2. schon: An diesem Datum gab es eine Trauung, wie Stadtsprecher Andreas Köhler auf Anfrage mitteilt. Und er informiert auch darüber, dass das Trauzimmer im Rathaus renoviert wurde.