Hochwasser in der altmark: Sieht aus wie ein See: Zwischen Amt Dambeck und Altensalzwedel ist die Straße gesperrt, weil das Wasser auf die Fahrbahn drückt.

Salzwedel. - Der Altmarkkreis ist in Alarmbereitschaft. Erst der schmelzende Schnee und dann anhaltende Regenfälle haben allen voran in den Bereichen von Jeetze und Dumme Flächen überschwemmt.

Und zwar so stark, dass das Wasser auf Fahrbahnen drückt, sodass Straßen gesperrt werden mussten.

Zwischen Amt Dambeck und Altensalzwedel beispielsweise gleichen angrenzende Flächen einer Seenlandschaft. Wie an einem Strand plätschern kleine Wellen unaufhörlich auf den Asphalt. Aufgrund der Gefahr für den Verkehr wurde die Straße zwischen den Orten bereits gesperrt.

Jeetze und Dumme: Überflutungen im Altmarkkreis - Tierpark in Salzwedel überschwemmt (Kamera: Alexander Rekow)

Zwischen Osterwohle und Bombeck ist es soweit nicht gekommen, wenngleich auch dort die Flächen links und rechts der Straße unter Wasser stehen. Im Raum Arendsee haben sich die Gräben auch gefüllt. Land unter ist zudem auf dem Verbindungsweg zwischen Siedenlangenbeck und Audorf, der unweit der Jeetze liegt. Die Wege im Beetzendorfer Park sind momentan ebenfalls kaum passierbar.

Sandsäcke gegen das Hochwasser an der Holzmarktstraße in Salzwedel Foto: Alexander Rekow

In der Kreisstadt sind einige flussnahe Bereiche unter Wasser. Besonders hart hat es den Tierpark am Jeetzeufer getroffen. Dort sind die Flächen komplett überschwemmt. Der Pegel der Dumme am städtischen Tierpark ist ebenfalls hoch. An der Holzmarktstraße haben sich Anwohner deshalb mit Sandsäcken gewappnet.

Hochwasser in der Altmark: Der Tierpark am Jeetzeufer in Salzwedel ist komplett überschwemmt. Foto: Alexander Rekow

Der Landkreis und die Hansestadt haben sich vor diesem Hintergrund mit der Salzwedeler Feuerwehr vernetzt und einen Stab für den Extremfall gebildet. „Dieser hält Kontakt zur Leitstelle“, heißt es auf der Internetseite des Altmarkkreises.

Die Anwohner in der Nähe der Flüsse werden in der Meldung gebeten, wachsam zu sein. „Keller sollten regelmäßig überprüft werden - besonders wenn dort Wertgegenstände gelagert oder elektrische Geräte betrieben werden.“ Und offenbar sind schon einige betroffen. In Beetzendorf berichten Anwohner vom Auspumpen der Keller, in Salzwedel ebenfalls.

Aber Vorsicht: Bei Kühltruhen oder anderen elektrischen Geräten besteht dann die Gefahr eines Stromschlags. „Aufgrund des Umstandes, dass es sich vielfach um hochdrückendes Grundwasser handelt, macht es vorerst in vielen Fällen wenig Sinn, den Keller auszupumpen, soweit nicht höhere Rechtsgüter zu schützen sind“, so der Altmarkkreis. Im Zweifel oder bei Störungen anderer Art stehe Betroffenen die Leitstelle Altmark telefonisch zur Verfügung (03931/ 2 58 50).

Hochwasser in Sachsen-Anhalt: Überschwemmte Felder zwischen Bombeck und Osterwohle bei Salzwedel. Foto: Alexander Rekow

Mit Stand vom 26. Dezember um 13 Uhr gilt für die Dumme bei Tylsen die Alarmstufe 3. Dort misst der Fluss 1,80 Meter. Der Pegel ist im Vergleich zum 1. Weihnachtsfeiertag um neun Zentimeter gesunken.

Die Lage an der Dumme in der Kernstadt hat sich ebenfalls leicht entspannt. Dort sank der Pegel von 1,33 auf 1,15 Meter. In Sienau hingegen werden unverändert 2,20 Meter gemessen. Das bedeutet weiterhin Alarmstufe 2 für die Jeetze.