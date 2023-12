In Sachsen-Anhalt und den angrenzenden Bundesländern Thüringen und Niedersachsen kämpfen Einsatzkräfte auch am Mittwoch weiter gegen anhaltendes Hochwasser.

Schutz für Magdeburg - Pretziener Wehr wird gezogen: Die Lage an Elbe, Saale, Mulde & Co.

Ein Fahrrad steht im Hochwasser der Elbe in Dresden. Auch die Menschen an der Elbe müssen sich auf weiter steigende Wasserstände gefasst machen.

Magdeburg/Halle (Saale) - Die Hochwasserlage an vielen Flüssen in Sachsen-Anhalt bleibt auch nach den Weihnachtsfeiertagen angespannt. Auch in den benachbarten Bundesländern Thüringen, Sachsen und Niedersachsen ist die teilweise dramatisch.

Hochwasser: Wasserstand der Elbe steigt weiter - Sorge in Magdeburg

Aufgrund des steigenden Pegels der Elbe, soll das Pretziener Wehr vor den Toren Magdeburgs gezogen werden. Mit der Öffnung wird am Donnerstagvormittag begonnen, teilt der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft am Mittwoch in Magdeburg mit. Damit sollen die Landeshauptstadt und umliegende Gemeinden vor Überflutungen geschützt werden. Die wichtige Hochwasserschutzanlage kommt somit erstmals seit Juni 2013 wieder zum Einsatz.

Elbe in Magdeburg: Scheitelpunkt noch nicht erreicht - Droht Magdeburg schweres Hochwasser?

In Magdeburg wurde bereits das Wehr an der Brücke am Wasserfall überspült. In Elbnähe sind seit den Feiertagen etliche Wege überspült.

In Dresden an der Elbe werden am Mittwoch die höchsten Wasserstände der Hochwasserwelle erwartet. Die Stadt wappnet sich und baut unter anderem mit Sandsäcken weiteren Hochwasser-Schutz auf.

Alarmstufe 4 an Talsperre Kelbra

Tauwetter und lang anhaltende Regenfälle haben die Flusspegel teils drastisch ansteigen lassen. An der Helme nahe der Talsperre Kelbra im Landkreis Mansfeld-Südharz galt zwischenzeitlich die höchste Alarmstufe, die Stufe 4. Am Dienstag wurden dort die Bewohner der Ortschaft Thürungen aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen.

Die Hochwasserlage an der Helme östlich des Stausees Kelbra hat sich in der Nacht offenbar leicht entspannt. Die Kapazitätsgrenze der Talsperre Kelbra wurde aufgrund der hohen Zuflüsse aus Helme und Zorge jedoch erreicht. Es gilt weiterhin Alarmstufe 4.

Hochwasser in Sachsen-Anhalt: Talsperre Kelbra ist fast vollgelaufen. (Kamera: Frank Schedwill)

Lage an den Flüssen der Harzregion: Hochwasseralarm im Harz: Wo sich die Flut in der Region am stärksten auswirkte

Anhalt-Bitterfeld: Hochwasser an der Mulde - Pegel im Altkreis Bitterfeld erreichen Höchststand

Region Bernburg: Alarmstufe 2 an Bode und Saale im Raum Bernburg

Saale bei Weißenfels: Hochwasserwarnstufe 2: Saalepegel erreicht Radweg in Weißenfels

Jeetze und Dumme in der Altmark: Überflutungen im Altmarkkreis - Tierpark in Salzwedel überschwemmt

Lage an der Nuthe in Zerbst: Alter Teich in Zerbst wird zur Seenlandschaft: Wasser der Nuthe bedroht mehrere Wohnhäuser

Pegel der Mulde bald auf Höchststand?

Auch der Pegel der Mulde im Altkreis Bitterfeld beschäftigt die Einsatzkräfte der Feuerwehren und Wasserwehren. Verantwortliche vor Ort sprechen von einer angespannten Lage, verweisen aber auch darauf, dass sich die Schutzanlagen bisher bewährten hätten.

Der Pegel der Mulde steuert indes in weiten Teilen des Altkreis auf seinen Höchststand zu. Dienstagmittag wurde ein Wasserstand von 5,67 Meter gemessen - im Hochsommer wurden hier Pegelstände von nicht einmal zehn Zentimeter registriert.

Entwarnung an Saale in Halle-Trotha: Pegel klettert auf 4,90 Meter

Am Nachmittag des zweiten Weihnachtsfeiertages konnte in Halle Stadt vorsichtige Entwarnung gegeben werden: Der Wasserstand soll wieder sinken, nachdem am Montag am Unterpegel Trotha ein Stand von 4,50 Meter überschritten wurde. Am Dienstag war der Pegel auf auf 4,90 Meter geklettert. Die Lage werde aber weiter beobachtet, hieß es. Die Hochwasserwarnstufe 3 würde in Halle bei einem Wasserstand von 5,50 Meter ausgerufen.

Okertalsperre im Harz randvoll: Sorge vor steigendem Pegelstand

Die Okertalsperre im Harz hat ihre maximale Kapazität erreicht. Über den Überlauf der Staumauer werde nun mehr Wasser in die Oker abgegeben, teilte die Stadtverwaltung Braunschweig (Niedersachsen) am Dienstag mit.