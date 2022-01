Hochzeit: In Gardelegen das Ja-Wort gegeben

Erna geb. Drimel und Marcus Höppner aus Gardelegen haben am 21. August 2020 geheiratet. Sie beteiligen sich mit ihrem Foto an der Volksstimme-Aktion Altmark-Hochzeit.

Gardelegen/Kloster Neuendorf (vs) - Einen 500-Euro-Reisegutschein gewinnen, das wollen Erna geb. Drimel und Marcus Höppner, die am 21. August 2020 von Gardelegens Bürgermeisterin Mandy Schuhmacher getraut worden sind. Deshalb beteiligen sie sich mit ihrem Foto an der Volksstimme-Aktion Altmark-Hochzeit.

Beim Fasching 2019 in Raguhn funkte es zwischen den beiden. Der Altmärker besuchte dort seinen besten Freund Bolle, der seine große Liebe in Antonia gefunden hatte, der Schwester von Erna Drimel. Die beiden tanzten bis in die Nacht und erzählten ausgiebig. Dann begann eine Fernbeziehung – 100 Kilometer lagen zwischen den beiden Wohnorten. Doch die heute 22-Jährige hielt das Getrenntsein nicht aus: Sie zog zu ihrem Liebsten. Marcus Höppner (heute 31) wollte Weihnachten 2019 einen Antrag machen, doch der passende Moment ergab sich erst in der Neujahrsnacht in der U-Bahn. Das Ehepaar wohnt mit zwei Hunden heute in Kloster Neuendorf.

Wenn auch Sie sich an der Aktion Altmark-Hochzeit für die Jahre 2020/21 beteiligen wollen, schicken Sie ein Farbfoto (mindestens 1MB) sowie einige Angaben (Namen, Alter, Hochzeitsdatum und -ort) sowie eine Kurzbeschreibung des Kennenlernens und des schönsten Tages an redaktion.salzwedel@volksstimme.de oder redaktion.stendal@volksstimme.de. Einsendeschluss ist der 31. Januar.