In Salzwedel brodelt die Gerüchteküche: Im Hotel Union, dem "ersten Haus am Platz“ der Hansestadt, sind ab Juni keine Zimmer mehr buchbar. Der Geschäftsführer will telefonische Aussagen seiner Mitarbeiter vor Ort nicht kommentieren.

Ab Juni keine Zimmer mehr buchbar: Was ist los mit dem Hotel Union in Salzwedel?

Salzwedel. - Das Hotel Union ist wohl unbestritten „das erste Haus am Platz“ in der Hansestadt. Mit rund 35 Zimmern in drei Kategorien ist es das größte Hotel in Salzwedel und Anlaufpunkt für Reisende, die einen gehobenen Standard bevorzugen. Hinzu kommt die zentrumsnahe Lage. Doch irgendetwas stimmt aktuell ganz und gar nicht mit der noblen Herberge.