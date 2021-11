Hungrige Einbrecher und kantige Masten: Was in dieser Woche in der Altmark (wirklich) wichtig war

Altmark - Neben den Meldungen zur vierten Corona-Welle und den damit verbundenen Maßnahmen, sorgten hungrige Einbrecher im Landkreis Stendal für Aufsehen. Und in Salzwedel stehen plötzlich Masten, die scheinbar niemand haben wollte. Die Woche im Rückblick.

Heißhunger?

Nutella, einfach nur Nutella. Ein einsames leeres Glas mit Löffel konnte in unmittelbarer Nähe des Tatorts noch auf einer Parkbank gefunden werden. In Stendal waren anscheinend Naschkatzen in einen Verkaufsstand eingebrochen. Was die Polizei zu dem Fall noch so berichtete, ist hier nachzulesen:

Doch der Schoko-Fall, wir nennen ihn einfach mal so, war nicht die einzige kulinarische Diebestour der Woche. Doch in Havelberg stehen die Verbrecher scheinbar eher auf Herzhaftes, wie dieser Fall beweist. Besonders ärgerlich: Bei beiden Einbrüchen entstand Sachschaden, der im Verhältnis zur Beute doch sehr hoch ausfällt.

Mast- und Schotbruch

14 Masten für 17.000 Euro: Im chronisch-klammen Salzwedel blickte man in dieser Woche nach oben. Kantige Stangen ragten plötzlich im Stadtbild in die Höhe. Sollen sie etwa einen Aufwärtstrend verdeutlichen? Oder warum wurden die Teile angeschafft? Das erfahren Sie hier:

Strafarbeit?

Dieser Brief aus dem Salzwedeler Landratsamt sorgte in manchem Lehrerkollegium im Altmarkkreis für Zündstoff. "Dort hat offenbar keiner mehr den Durchblick", war nur eine der Anmerkungen aus der Lehrerschaft einer Gardelegener Schule. Bei Facebook kommentierte ein Volksstimme-Follower: "Gute Idee, die Entscheidungen zu delegieren. Am Ende entscheidet der Hausmeister ob Quarantäne verhängt wird." Adressat des ganzen Ärgers war der Pandemiestab des Kreises. Und um diesen Beschluss ging es:

Mission Impossible?

Mal ehrlich, können Sie sich noch an das genaue Datum der Bundestagswahl in diesem Jahr erinnern? Gut, ist ja auch schon etwas her. Doch in Havelberg tobt anscheinend immer noch der Wahlkampf. Dabei gelten doch eigentlich ein paar Regeln für das Aufhängen von Wahlplakaten. Was bei dem Fall außerdem noch schwierig erscheint, das lesen Sie in dieser Glosse: