  Wirtschaft: ICE-Stopp in Salzwedel: Unternehmer laden zum Probewohnen ein

Salzwedeler Unternehmer laden am Bahnhof mit einem großen Banner zur Heimatprobe, einem Kurzaufenthalt zum Kennenlernen in der Hansestadt.

Von Beate Achilles 30.09.2025, 06:00
Heimatprobe-Banner am Bahnhof Salzwedel.
Heimatprobe-Banner am Bahnhof Salzwedel. Foto: Beate Achilles

Salzwedel - Die Mitarbeitersuche kann in Salzwedel ziemlich schwierig sein. Diese Erfahrung hat nicht nur Apel-Augenoptik schmerzlich machen müssen, sondern auch andere örtliche Unternehmer. Sie nutzen den vorübergehenden ICE-Halt in der Stadt deshalb für eine außergewöhnliche Aktion.