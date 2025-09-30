Salzwedeler Unternehmer laden am Bahnhof mit einem großen Banner zur Heimatprobe, einem Kurzaufenthalt zum Kennenlernen in der Hansestadt.

Salzwedel - Die Mitarbeitersuche kann in Salzwedel ziemlich schwierig sein. Diese Erfahrung hat nicht nur Apel-Augenoptik schmerzlich machen müssen, sondern auch andere örtliche Unternehmer. Sie nutzen den vorübergehenden ICE-Halt in der Stadt deshalb für eine außergewöhnliche Aktion.