Großstädter können die Hansestadt für mehrere Tage testen und das Leben in der Altmark kennenlernen. Erste Besucher zeigen sich begeistert und ziehen teilweise sogar einen dauerhaften Umzug in Erwägung.

Das Probewohnen richtet sich an Einzelpersonen oder Familien, die raus aus der Großstadt wollen.

Salzwedel. - Vor gut zwei Monaten startete die Aktion „Heimatprobe“. Die Initiatoren Dirk Apel und Steffen Reinke von Apel-Augenoptik ziehen nun eine erste positive Bilanz. „Wir hatten schon die ersten Gäste da“, sagt Dirk Apel. Und es bleibt nicht bei einzelnen Besuchen: Bis in den April kommenden Jahres sind Anreisen geplant.