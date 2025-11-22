Bei den Bauarbeiten des Wasserverbands Stendal-Osterburg seien massive Schäden an einem Kanal entdeckt worden, der bisher als unproblematisch galt, berichtet der Bauamtsleiter. Was das für die Anwohner bedeutet.

Der Wasserverband Stendal-Osterburger arbeitet in der Straße seit August an neuen Leitungen.

Osterburg. - Bei Bauarbeiten in Osterburg ist ein weitaus größerer Sanierungsbedarf entdeckt worden, als bisher angenommen wurde. Über die neuen Erkenntnisse informierte kürzlich Bauamtsleiter Matthias Köberle. Um die Mängel zu beheben, muss die Straße wohl mehrere Monate länger gesperrt bleiben als geplant.