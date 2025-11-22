weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Straße bleibt länger gesperrt: Böse Überraschung auf Baustelle im Kreis Stendal: Bauarbeiten in Osterburger Straße dauern länger

Bei den Bauarbeiten des Wasserverbands Stendal-Osterburg seien massive Schäden an einem Kanal entdeckt worden, der bisher als unproblematisch galt, berichtet der Bauamtsleiter. Was das für die Anwohner bedeutet.

Von Victoria Barnack 22.11.2025, 08:17
Der Wasserverband Stendal-Osterburger arbeitet in der Straße seit August an neuen Leitungen.
Der Wasserverband Stendal-Osterburger arbeitet in der Straße seit August an neuen Leitungen. Foto: Victoria Barnack

Osterburg. - Bei Bauarbeiten in Osterburg ist ein weitaus größerer Sanierungsbedarf entdeckt worden, als bisher angenommen wurde. Über die neuen Erkenntnisse informierte kürzlich Bauamtsleiter Matthias Köberle. Um die Mängel zu beheben, muss die Straße wohl mehrere Monate länger gesperrt bleiben als geplant.