Idee für Arendseer Strandbad: Kein Zaun und kostenfreier Eintritt

Das Strandbad befindet sich in Arendsee, die Zukunft der Einrichtung beschäftigt aber auch weitere Ortsteile. Die Frage, ob der Zaun abgerissen werden soll oder nicht, ist in der Region Thema.

Arendsee - Baden mit Absicherung durch Rettungsschwimmer, kulinarische Genüsse sowie sanitäre Anlagen in der Nähe: Nicht nur Einwohner sowie Urlauber des Luftkurortes nutzen das Strandbad. Es sind zudem Kinder, Frauen und Männer aus den Dörfern, die den See an heißen Tagen gerne für eine Erfrischung nutzen. Darum machen sich Ortschaftsräte darüber Gedanken.