Pflegekräfte Im Altmarkkreis Salzwedel herrscht Anspannung vor Impfpflicht

In gut sechs Wochen gilt für Mitarbeiter in Pflegeheimen oder Krankenhäusern die Impfpflicht. Aber wie will der Kreis das als zuständige Behörde umsetzen und wie bereitet sich das Altmark-Klinikum darauf vor?