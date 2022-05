Immer weniger Regenwürmer in altmärkischen Böden

Auch so ein Allerweltstier wie der Regenwurm hat seinen Ehrentag, den 15. Februar. Trotzdem ist der Bestand in der Altmark rückläufig.

Regenwürmer sind in den Böden der Altmark seltener zu finden.

Salzwedel (be) - Heute ist der Welttag des Regenwurms. Das unscheinbare Tier ist unverzichtbar für die Fruchtbarkeit von Böden, auch in der Westaltmark. Doch die Anzahl dieser faszinierenden Ringelwürmer, von denen es weltweit etwa 670 Arten gibt, ist in den vergangenen Jahren deutlich gesunken.