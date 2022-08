In die Büsche pinkeln - Toilette im Salzwedeler Bahnhof erneut zu

An den Öffnungszeiten der DB-Agentur im Salzwedeler Bahnhof gibt es Kritik, angeblich sei diese häufig geschlossen.

Salzwedel - Die Kritik an den Öffnungszeiten der Geschäfte im Bahnhofsgebäude in Salzwedel reißt nicht ab. Am Dienstag ist die Agentur der Deutschen Bahn und damit das gesamte Gebäude erneut geschlossen gewesen. „Ohne dass vielleicht ein Zettel darauf hingewiesen hätte“, berichtet Holk Siedersleben im Gespräch mit der Volksstimme. Reisende, die ein dringendes Bedürfnis hatten, standen wieder einmal vor verschlossener Tür.