In Kalbes Ortsteil Jeetze stellt sich ein junges Pfarrerehepaar einer Herausforderung

Für das Pfarrerehepaar Maria und Dietrich Eichenberg gab es zum Einführungsgottesdienst am 2. Advent in Jeetze Glückwünsche, gute Ratschläge und Geschenke. Beide wollen mit unterschiedlichen Stärken alle Gemeindeglieder ansprechen.

Jeetze/Fleetmark - Altmärker statt Indianer, Glaubenskraft statt Medizin – Maria und Dietrich Eichenberg haben in ihrem Leben schon Flexibilität bewiesen. Die brauchen sie auch künftig, denn am Sonntag wurden beide im Rahmen eines Gottesdienstes offiziell und dauerhaft auf die Pfarrstelle Fleetmark-Jeetze berufen – und die hat es in sich.